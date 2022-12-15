В матче с Хорватией Лионель Месси схватился за заднюю поверхность бедра.

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси пропустил сегодняшнюю тренировку по неизвестной причине. Об этом информирует Mundo Deportivo. Ранее бывший партнёр Месси по сборной Серхио Агуэро заявил об испуге по поводу того, что Месси в матче с Хорватией схватился за заднюю поверхность бедра.

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Игроки основного состава занимались в тренажёрном зале и вышли на поле только под конец сессии. Однако Месси с ними не было.

Игроки сборной Аргентины провели двухсторонку, в которой принял участие сам Серхио Агуэро.

Сообщается, что в сборной Аргентины не сомневаются, что капитан команды сможет сыграть против Франции в финале чемпионата мира.

Матч Аргентина – Франция будет сыгран 18 декабря.

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