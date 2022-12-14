Попри критику Луки Модріча, який вважає, начебто матч проти аргентинців обслуговував один з найгірших арбітрів, Лео і ко продемонстрували поки що найкращий свій футбол на цьому Мундіалі (3:0). Про найцікавіше з матчу півфіналу ЧС-2022 Аргентина – Хорватія, шансах Мессі вчергове здобути "Золотий м'яч" і не тільки дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".