Восьмий "Золотий м'яч" для Мессі, оборона Хорватії – клоуни
20:21 - Читать на русском
"Футбол 24" підбив підсумки поєдинку Аргентина – Хорватія, який завершився перемогою "альбіселесте" та шикарним перфомансом Лео Мессі.
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Попри критику Луки Модріча, який вважає, начебто матч проти аргентинців обслуговував один з найгірших арбітрів, Лео і ко продемонстрували поки що найкращий свій футбол на цьому Мундіалі (3:0). Про найцікавіше з матчу півфіналу ЧС-2022 Аргентина – Хорватія, шансах Мессі вчергове здобути "Золотий м'яч" і не тільки дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".
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