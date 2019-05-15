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Агуеро вважає, що "Золотий м'яч" повинен отримати гравець Тоттенхема або Ліверпуля

15 травня 15:59 825 Читать на русском
Агуеро вважає, що "Золотий м'яч" повинен отримати гравець Тоттенхема або Ліверпуля
Серхіо Агуеро / Reuters

Нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро вважає, що лише фіналіст Ліги чемпіонів може претендувати на "Золотий м'яч".

Аргентинець визначив головний критерій, за яким варто обирати переможця нагороди.

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"Я думаю, для того, щоб виграти "Золотий м'яч", ти повинен бути у фіналі Ліги чемпіонів. В іншому випадку ти не можеш вважатися реальним претендентом", – розповів Агуеро в коментарі для Marca.

Нагадаємо, цьогорічними фіналістами ЛЧ стали суперники Агуеро з англійської Прем'єр-ліги, Ліверпуль та Тоттенхем.

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Теги
Англія Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро Золотий м'яч
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