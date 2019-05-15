Агуеро вважає, що "Золотий м'яч" повинен отримати гравець Тоттенхема або Ліверпуля

Нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро вважає, що лише фіналіст Ліги чемпіонів може претендувати на "Золотий м'яч".

Аргентинець визначив головний критерій, за яким варто обирати переможця нагороди.

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"Я думаю, для того, щоб виграти "Золотий м'яч", ти повинен бути у фіналі Ліги чемпіонів. В іншому випадку ти не можеш вважатися реальним претендентом", – розповів Агуеро в коментарі для Marca.

Нагадаємо, цьогорічними фіналістами ЛЧ стали суперники Агуеро з англійської Прем'єр-ліги, Ліверпуль та Тоттенхем.

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