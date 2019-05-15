toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Агуэро считает, что "Золотой мяч" должен получить игрок Тоттенхэма или Ливерпуля

15 мая 15:59 195 Читати українською
Агуэро считает, что "Золотой мяч" должен получить игрок Тоттенхэма или Ливерпуля
Серхио Агуэро / Reuters

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро считает, что только финалист Лиги чемпионов может претендовать на "Золотой мяч".

Аргентинец определил главный критерий, по которому стоит выбирать победителя награды.

Зальцбург получил путевку в основную стадию Лиги чемпионов благодаря Тоттенхэму и Ливерпулю

"Я думаю, для того, чтобы выиграть "Золотой мяч", ты должен быть в финале Лиги чемпионов. В противном случае ты не можешь считаться реальным претендентом", – рассказал Агуэро в комментарии для Marca.

Напомним, финалистами ЛЧ этого года стали соперники Агуэро из английской Премьер-лиги, Ливерпуль и Тоттенхэм.

Дві сотні для Гвардіоли та Клоппа, фактор Зінченка, "диявольський" провал і такі різні португальці – підсумки сезону АПЛ

blog_ava
"С Михайличенко и Калитвинцевым будет то самое": Сабо стал на защиту Хацкевича
10:05
394
Теги
Англия Серхио Агуэро Серхио Агуэро Золотой мяч
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Боруссия Д официально подписала Торгана Азара
    Німеччина — 12:38118 Боруссия Д официально подписала Торгана Азара
3
час
:
38
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук