Агуэро считает, что "Золотой мяч" должен получить игрок Тоттенхэма или Ливерпуля

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро считает, что только финалист Лиги чемпионов может претендовать на "Золотой мяч".

Аргентинец определил главный критерий, по которому стоит выбирать победителя награды.

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"Я думаю, для того, чтобы выиграть "Золотой мяч", ты должен быть в финале Лиги чемпионов. В противном случае ты не можешь считаться реальным претендентом", – рассказал Агуэро в комментарии для Marca.

Напомним, финалистами ЛЧ этого года стали соперники Агуэро из английской Премьер-лиги, Ливерпуль и Тоттенхэм.

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