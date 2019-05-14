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Зальцбург отримав путівку в основну стадію Ліги чемпіонів завдяки Тоттенхему та Ліверпулю

14 травня 22:22 1829 Читать на русском
Зальцбург отримав путівку в основну стадію Ліги чемпіонів завдяки Тоттенхему та Ліверпулю
Ян Вертонген і Мохамед Салах / Reuters

Зальцбургу не доведеться грати в кваліфікації наступної Ліги чемпіонів завдяки поточному успіху Ліверпуля і Тоттенхема.

УЄФА довелося пояснювати, чому австрійський клуб опинився серед учасників групової стадії Ліги чемпіонів сезону 2019/20.

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"Обидва фіналісти Ліги чемпіонів вже отримали автоматичний пропуск в груповий етап за підсумками чемпіонату Англії. В результаті вакантну путівку в основну стадію отримає чемпіон 11-й асоціації в рейтингу УЄФА – Австрії", – йдеться в поясненні футбольного союзу.

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Це значно полегшує життя Зальцбурга, який уникне боротьби за місце в основній стадії Ліги чемпіонів.

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Ліга чемпіонів УЄФА Зальцбург Зальцбург
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