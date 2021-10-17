Агуеро вперше потрапив до заявки Барселони
14:38 - Читать на русском
Нападник Серхіо Агуеро має шанс вперше дебютувати за Барселону.
Головний тренер Барселони Рональд Куман обрав 23 футболістів, які матимуть шанс захищати кольори клубу у поєдинку 9-го туру Ла Ліги проти Валенсії.
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До заявки потрапив форвард Серхіо Агуеро, який через травму ще не встиг дебютувати за "блаугранас".
Каталонці підходять до матчу на 9-й сходинці турнірної таблиці. Поєдинок Барселона – Валенсія відбудеться сьогодні, 17 жовтня, стартовий свисток пролунає о 22:00.
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