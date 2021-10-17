Главный тренер Барселоны Рональд Куман выбрал 23 футболистов, которые будут иметь шанс защищать цвета клуба в поединке 9-го тура Ла Лиги против Валенсии.

Агуэро – о трансфере в Барселону: Я перешел с надеждой сыграть с Месси

В заявку попал форвард Серхио Агуэро, который из-за травмы не успел дебютировать за "блаугранас".

Каталонцы подходят к матчу на 9-й строчке турнирной таблицы. Поединок Барселона – Валенсия состоится сегодня, 17 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Лапорта хотел, чтобы Месси играл за Барсу бесплатно – о торгах с аргентинцем, усилении на Динамо и трансфере Неймара