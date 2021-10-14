Форвард Барселони Серхіо Агуеро прокоментував свій трансфер до каталонського клубу та розповів про розчарування через відхід Ліонеля Мессі до ПСЖ.

"Чи шкодую я про те, що підписав контракт з Барселоною? Ні. Давайте чесно: який футболіст не захоче грати в Барселоні? Думаю, більшість гравців хотіли б виступати в цій футболці, незалежно від того, наскільки гарні чи погані справи у Барселони.

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Я перейшов з надією зіграти з Лео Мессі, що буде зібрана хороша команда, що і намагався зробити клуб. Коли мені подзвонили, я подумав: "Мені все одно, скільки заплатять. Я в порядку, і я буду допомагати команді, чим зможу".

Відхід Мессі з Барселони? Це шокувало. Дуже поганий момент. Не міг повірити в це, коли дізнався. Тієї суботи я пішов провідати його, спробував допомогти йому забути про те, що сталося. Я бачив його стан, намагався відволікти його, розповідав йому про мою кіберспортивну команду", – зізнався Агуеро в інтерв'ю El Pais.

Нагадаємо, Серхіо перебрався до Барселони влітку 2021 року, проте ще не дебютував за каталонців у офіційних поєдинках через пошкодження.

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