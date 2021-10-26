Барселона у рідних стінах програла Реалу (1:2), попри дебютний гол Серхіо Агуеро за каталонський клуб.

Куман був атакований фанатами Барселони після поразки в Ель Класіко – клуб виступив з різкою заявою

Аргентинець розпочав матч на лаві запасних, але йому важко було всидіти на місці. Нападник сильно переживав за свою команду, не давав спокою Серхі Роберто, а в один момент Агуеро почав співати гімн "блаугранас".

Нагадаємо, Серхіо влітку перебрався до табору Браси на правах вільного агента. Аргентинець мрія зіграти в одному клубі зі своїм кумом Мессі, але Ліонель перейшов у ПСЖ.

Es imposible no querer al Kun Agüero. #ElDíaDespués pic.twitter.com/ZTIwuhWeMS — El Día Después en Movistar+ (@ElDiaDespues) October 25, 2021

Барселона – Реал: Лунін за крок до історичного шансу – Анчелотті повторює український план, а Динамо може звільнити