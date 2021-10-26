Агуеро розважався на лаві запасних Барселони під час матчу з Реалом – відео емоцій аргентинця
Форвард Барселони Серхіо Агуеро був дуже збуджений протягом Ель Класіко.
Барселона у рідних стінах програла Реалу (1:2), попри дебютний гол Серхіо Агуеро за каталонський клуб.
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Аргентинець розпочав матч на лаві запасних, але йому важко було всидіти на місці. Нападник сильно переживав за свою команду, не давав спокою Серхі Роберто, а в один момент Агуеро почав співати гімн "блаугранас".
Нагадаємо, Серхіо влітку перебрався до табору Браси на правах вільного агента. Аргентинець мрія зіграти в одному клубі зі своїм кумом Мессі, але Ліонель перейшов у ПСЖ.
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