Форвард Барселоны Серхио Агуэро был очень возбужден в течение Эль Классико.

Барселона в родных стенах проиграла Реалу (1:2), несмотря на дебютный гол Серхио Агуэро за каталонский клуб.

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Аргентинец начал матч на скамейке запасных, но ему тяжело было усидеть на месте. Нападающий сильно переживал за свою команду, не оставлял в покое Серхи Роберто, а в один момент Агуэро начал петь гимн "блаугранас".

Напомним, Серхио летом перебрался в лагерь Брасы на правах свободного агента. Аргентинец мечтал сыграть в одном клубе со своим кумом Месси, но Лионель перешел в ПСЖ.

Es imposible no querer al Kun Agüero. #ElDíaDespués pic.twitter.com/ZTIwuhWeMS — El Día Después en Movistar+ (@ElDiaDespues) October 25, 2021

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