"Іноді з коліном все в порядку, а іноді біль дає про себе знати. Я роблю все, щоб прискорити процес відновлення, дотримуючись рекомендацій фізіотерапевта і медичного персоналу. Мені потрібно трохи часу. Сподіваюся, що повернуся в найкращій формі", – зазначив Агуеро у коментарі The Sun.

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Зазначимо, що вже сьогодні Манчестер Сіті зустрінеться із Саутгемптоном у матчі 14-го туру АПЛ.

До слова, Агуеро провів лише 6 матчів у поточному сезоні, записавши до свого активу 2 голи.

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