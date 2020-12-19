"Иногда с коленом все в порядке, а иногда боль дает о себе знать. Я делаю все, чтобы ускорить процесс восстановления, следуя рекомендациям физиотерапевта и медицинского персонала. Мне нужно немного времени. Надеюсь, что вернусь в лучшей форме", – отметил Агуэро в комментарии The Sun.

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Напомним, что уже сегодня Манчестер Сити встретится с Саутгемптоном в матче 14-го тура АПЛ.

К слову, Агуэро провел лишь 6 матчей в текущем сезоне, записав в свой актив 2 гола.

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