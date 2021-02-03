Агуеро та Мессі у збірній Аргентини / Фото з відкритих джерел

Нападник збірної Аргентини і "містян" не проти спробувати свої сили у Барселоні, повідомляє Twitter програми Què T'hi Jugues, що виходить на радіо Cadena SER.

Барселона може підписати Агуеро вільним агентом

Близькі до Серхіо Агуеро джерела стверджують, що форвард був би щасливим продовжити кар'єру у столиці Каталонії. Аргентинець нібито хоче зіграти з Ліонелем Мессі не лише на рівні збірної, а й в одному клубі. Кілька кандидатів у президенти Барселони вже навіть контактували із Серхіо.

Зауважимо, угода 32-річного форварда з "містянами" завершується влітку 2021-го, а сторони ще не домовились про нову. Агуеро провів 9 матчів у поточному сезоні у складі команди Гвардіоли, забивши 2 голи.

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