Нападающий сборной Аргентины и "горожан" не против попробовать свои силы в Барселоне, сообщает Twitter программы Què T'hi Jugues, которая выходит на радио Cadena SER.

Барселона может подписать Агуэро свободным агентом

Близкие к Серхио Агуэро источники утверждают, что форвард был бы счастлив продолжить карьеру в столице Каталонии. Аргентинец якобы хочет сыграть с Лионелем Месси не только на уровне сборной, но и в одном клубе. Несколько кандидатов в президенты Барселоны уже даже контактировали с Серхио.

Заметим, соглашение 32-летнего форварда с "горожанами" завершается летом 2021-го, а стороны еще не договорились о новом. Агуэро провел 9 матчей в текущем сезоне в составе команды Гвардиолы, забив 2 гола.

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