"Барса – це Барса, тому ми повинні боротися за кожен титул. Ми не фаворити Ліги чемпіонів, але наші суперники будуть поважати нас.

Барселона виокремила тріо Динамо перед протистоянням у Лізі чемпіонів

Кожен раз, коли я грав проти Барселони, навіть в її найгіршому стані, ми говорили: "Це – Барселона". Можливо, в Лізі чемпіонів від нас не чекають багато, але остерігайтеся", – цитує Агуеро Marca з посиланням на RAC 1.

Нагадаємо, у групі Ліги чемпіонів сезону 2021/22 "блаугранас" гратимуть проти Баварії, Бенфіки й Динамо. Перше протистояння з киянами відбудеться 20 жовтня на Камп Ноу. Матч-відповідь запланований на 2 листопада.

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