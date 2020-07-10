"Все ще може змінитися": в ПФЛ оцінили шанси Агробізнеса отримати атестат УПЛ попри заяву президента клубу

Спортивний директор ПФЛ Євген Мороз прокоментував ситуацію з Агробізнесом – клуб вирішив не подавати заявку на участь в УПЛ.

"Ситуація ще може змінитися, потрібно дочекатися остаточної видачі атестатів. У нас всяке може бути. У нас СК Дніпро-1 заходив в професіональні змагання без виступів на аматорському рівні, а Львів перестрибнув з Другої ліги в УПЛ.

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Якщо питання в стадіоні у Волочиську, то Агробізнес може заявити стадіон в Тернополі, наприклад, щоб відповідати вимогам атестації. Інші вимоги вони виконують", – зазначив Мороз у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Агробізнес відмовився подавати заяву на отримання атестата УПЛ через те, що домашній стадіон клубу не відповідає стандартам. Зазначимо, Агробізнес очолює турнірну таблицю Першої ліги з 46 очками, Металіст 1925 та Інгулець розташувались на 2 та 3 місцях, маючи по 44 пункти.

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