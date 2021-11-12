У п'ятницю у 18-му турі Першої ліги відбулось два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Україна, Перша ліга, 18-й тур

Краматорськ – Агробізнес – 1:1

Голи: Зубков, 69 – Черненко, 86

Олімпік – Нива Т – 0:1

Гол: Вовченко, 35 (після 1-го тайму)

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У першому матчі дня зійшлись Краматорськ та Агробізнес. Перший по-справжньому небезпечний момент виник на 20-й хвилині біля воріт гостей: Валерій Блажко вибігав сам на сам з Олегом Мозілем, однак останній вийшов далеко з воріт і хоч невпевнено, але запобіг загрозі. Наприкінці тайму Агробізнес огризнувся навісом у штрафний майданчик і замиканням головою у ворота – кіпер Краматорська легко забрав сферу.

По перерві команди заграли яскравіше. Першим фортуна посміхнулась господарям: навіс зі стандарту з лівого флангу на 69-й хвилині вдало замкнув Руслан Зубков. За чотири хвилини Сергій Петров пробивав після штрафного під поперечину – голкіпер краматорчан зреагував. Відігратись Агробізнесу вдалось наприкінці матчу – Руслан Черненко закрутив сферу у дев'ятку з далекої відстані зі стандарту. Перемога принесла підопічним Чижевського 19 очок і одинадцяту сходинку турнірної таблиці, Краматорськ з 22 балами дев'ятий.

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