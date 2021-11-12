В пятницу в 18-м туре Первой лиги состоялось два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Украина, Первая лига, 18-й тур

Краматорськ – Агробізнес – 1:1

Голы: Зубков, 69 – Черненко, 86

Олимпик – Нива Т – 0:1

Гол: Вовченко, 35 (после 1-го тайма)

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В первом матче дня сошлись Краматорск и Агробизнес. Первый по-настоящему опасный момент возник на 20-й минуте у ворот гостей: Валерий Блажко выбегал один на один с Олегом Мозилем, однако последний вышел далеко из ворот и хоть неуверенно, но предотвратил угрозу. В конце тайма Агробизнес огрызнулся навесом в штрафную и замыканием головой в ворота – кипер Краматорска легко забрал сферу.

После перерыва команды заиграли ярче. Первым удача улыбнулась хозяевам: навес со стандарта с левого фланга на 69-й минуте удачно замкнул Руслан Зубков. Через четыре минуты Сергей Петров пробивал после штрафного под перекладину – голкипер краматорчан среагировал. Отыграться Агробизнесу удалось в конце матча – Руслан Черненко закрутил сферу в девятку с далекого расстояния со стандарта. Победа принесла подопечным Чижевского 19 очков и одиннадцатое место турнирной таблицы, Краматорск с 22 баллами девятый.

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