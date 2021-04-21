Агробізнес став головною сенсацією вітчизняного сезону. Вже немає значення, як команда з Волочиська його завершить – ні потенційна поразка від Динамо, ні можливий провал завдання на вихід в УПЛ не віднімуть у підопічних Олександра Чижевського історичний винос Шахтаря у чвертьфіналі Кубка України. Цей тріумф виглядає навіть крутіше, ніж перемога Хольштайна над Баварією у Кубку Німеччини – "аграрії" провели свою звитягу на високій стадії турніру, не граючи у футбол до цього аж три місяці.

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Тепер же колектив на ходу, однак хід цей дуже тихий. Агробізнес після проходу в півфінал провів шість матчів в рамках Першої ліги, вигравши лишень один – проти аутсайдера Кристала. Після цього команда видала серію у п'ять поєдинків без перемог, розписавши чотири нічиї й зазнавши поразки від Металіста-1925. Внаслідок такого жахливого відрізку підопічні Олександра Чижевського опустились на четверту позицію в таблиці, з якої в УПЛ не виходять. Втім, у них є гра в запасі, а попереду вісім турів – панікувати немає сенсу, а от задуматись над розподіленням приорітетів варто. Віддача усіх сил в Кубку може обійтись Агробізнесу у ще кілька осічок, після яких топ-3 виявиться недосяжним.

І, все ж, важко повірити, що "аграрії" відмовляться від битви з Динамо. На один матч будь-яка команда може зібратись, вибивши гранда – цю "родзинку" плей-офф Агробізнес вже знає краще за всіх. Тим паче, що сьогодні підопічні підопічні Олександра Чижевського мають перевагу в психології – поразку від киян усі зрозуміють, але кожні десять хвилин без пропущеного голу будуть приносити футболістам все більше надії та впевненості (а от "біло-сині" повинні нервувати). Крім того, не варто записувати колектив у безнадійні аутсайдери. В рамках УПЛ міцна команда з Волочиська виглядала б не гірше за Минай чи Львів, яким не так давно вдалося прибити лідерів.

Всі ці тези Мірча Луческу повинен донести до голови динамівців. Дане завдання є ключовим, адже налаштуватись на кубковий бій з Агробізнесом після перемоги над Шахтарем та фактичного виграшу чемпіонства дуже важко – а саме через відсутність належної мотивації "гірники" згоріли "аграріям". Крім того, "біло-синім" доведеться провести ротацію складу, адже основа накопичила не тільки психологічну, а й фізичну втому. Це, знову ж таки, залишає шанси для андердога півфіналу.

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Втім, у поточному сезоні динамівці виглядають занадто переконливо, щоб ось так взяти й програти Агробізнесу. Чемпіонат вони пройшли надзвичайно переконливо, без провисань і гучних провалів – відібрати очки у киян змогли тільки суперники з топ-5, а у 2021 році підопічні Мірчі Луческу взагалі не знають поразок (вісім перемог, одна нічия). Так, не всі матчі виглядали ідеально, але динамівці постійно додавали й здобули результат. Відрив у десять очок від "гірників" говорить сам за себе.

В Кубку ж у "біло-синіх" гігантський досвід. Динамо є чинним володарем трофею, а рік тому в півфіналі Київ легко переграв Минай – хоча тоді теж всі сподівались на психологічну перевагу ужгородців, говорили про їхню готовність до УПЛ та вказували на різні проблеми фаворита. З нервами у динамівців також все в порядку – в фіналі минулорічного Кубка та в чвертьфіналі з Колосом навесні вони виграли серію пенальті. Зрештою, навіть у тактичному плані колектив Мірчі Луческу складніший, ніж Шахтар – "аграрії" били "гірників" через їхню високу лінію привізної оборони, однак Динамо грає глибше, прагматичніше й має найкращий захист у еліті.

Словом, фактичний чемпіон готовий покласти золоті медалі УПЛ в Кубок України, однак поки що це лишень слова. На полі все буде набагато складніше.

Кадрова ситуація

Травмовані: Петров – Вербіч, Бурда, Костевич, Нещерет, Белуце

Дискваліфіковані: Мозіль, Думанюк, Черненко, Дідик, Шаповал (Агробізнес)

Орієнтовні склади на матч Агробізнес – Динамо

Агробізнес: Артим – І. Когут, Курило, Юхимович, Бойчук – Гливий, Косовський, Ярмоленко, Слотюк, М. Когут – Семенець

Динамо: Бойко – Тимчик, Сирота, Забарний, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Жерсон Родіргес – Бєсєдін

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Очевидно, що Агробізнес – аутсайдер протистояння, однак те ж саме говорили перед матчем з Шахтарем. Тоді команда з Волочиська довела, що прогнози та коефіцієнти на один кубковий поєдинок нічого не варті. Втім, то була сенсація, а от двічі пройти грандів на одній лишень вірі у магію плей-офф вкрай важко.

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Агробізнес може запропонувати Динамо лишень шалену підтримку фанатів у Тернополі, відчайдушну оборону та рідкісні контратаки, однак киян цим не здивуєш. Підопічні Олександра Чижевського навіть у Першій лізі не можуть перемогти протягом місяця, а сьогодні у заявці команди з Волочиська всього 16 футболістів! Колектив Мірчі Луческу, своєю чергою, жодного разу не віддав очки суперникам з нижньої половини таблиці УПЛ.

Динамо сильніше у кадровому, тактичному й фізичному плані. Можливо, у "столичних" будуть якісь проблеми з мотивацією (у поточному сезоні вони неодноразово починали без належного налаштування), однак в разі появи проблем "біло-сині" здатні швидко додати в усіх аспектах – подібне ми вже бачили неодноразово. Саме тому сьогодні варто ставити на прохід гостей. Звісно, в Кубку можливі будь-які ситуації, однак динамівці занадто потужні й незручні для знекровленого й проблемного Агробізнеса.

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