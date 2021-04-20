Агробізнес

"У нас зараз щільний графік, за десять днів маємо провести три поєдинки. Тож, в першу чергу, футболісти повинні відновити кондиції. Маємо певні кадрові втрати на цей матч і, щоб дати бій киянам, потрібно обрати оптимальний склад.

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Розуміємо, що першим номером грати з таким Динамо немає сенсу, тож спробуємо підібрати таку тактику, яке принесе позитивний результат. На жаль, четверо наших гравців через перебір жовтих карток пропустять гру, також після операції відновлюється Сергій Петров. Всі інші готуються до матчу.

Кубкові зустрічі відрізняються від чемпіонату, про це я наголошую футболістам. Вони всі бачать, як вболівальники чекають матч з Динамо, яка неймовірна зараз у команди підтримка. У грі з Динамо насамперед спробуємо показати якісний футбол", – цитує Чижевського офіційний сайт Агробізнеса.

Нагадаємо, вже завтра, 21 квітня, Динамо побореться з Агробізнесом за вихід у фінал Кубка України. Початок зустрічі о 16:00. До слова, у чвертьфіналі кияни в серії пенальті вибили Колос, а підопічні Олександра Чижевського сенсаційно здолали Шахтар в екстра-таймі.

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