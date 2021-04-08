Головний тренер Агробізнеса Олександр Чижевський розставив пріоритети перед матчем з лідером УПЛ у кубковому турнірі.

"Ще раз скажу те, що говорив перед чвертьфіналом проти Шахтаря: ми дуже хочемо і зробимо все, щоб обіграти Динамо.

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Але так само наголошую, що перед нами не стоїть завдання виграти Кубок. Кубок – це, значною мірою, лотерея, в якій може трапитися, що завгодно. А наше головне завдання на сезон – підвищення у класі, тобто завоювання путівки у Прем’єр-лігу", – сказав Чижевський в інтерв'ю Kamp-sport.

Нагадаємо, Агробізнес у чвертьфіналі Кубка України здолав Шахтар і в 1/2 фіналу турніру зустрінеться з київським Динамо. Поєдинок заплановано на 21 квітня.

У турнірній таблиці Першої ліги підопічні Чижевського йдуть четвертими, маючи у своєму активі 36 очок. Від лідера першості – Вереса – команда відстає на 6 пунктів.

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