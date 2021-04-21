Агробизнес стал главной сенсацией отечественного сезона. Уже не имеет значения, как команда из Волочиска завершит сезон – ни потенциальное поражение от Динамо, ни возможный провал задания на выход в УПЛ не отнимут у подопечных Александра Чижевского исторический вынос Шахтера в четвертьфинале Кубка Украины. Этот триумф выглядит даже круче, чем победа Хольштайна над Баварией в Кубке Германии – "аграрии" провели свою победу на высокой стадии турнира, не играя до этого целых три месяца.

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Теперь же коллектив на ходу, однако ход этот очень тихий. Агробизнес после прохода в полуфинал провел шесть матчей в рамках Первой лиги, выиграв только один – против аутсайдера Кристалла. После этого команда выдала серию в пять поединков без побед, расписав четыре ничьи и проиграв Металлисту-1925. Вследствие такого ужасного отрезка подопечные Александра Чижевского опустились на четвёртую позицию в турнирной таблице, из которой в УПЛ не выходят. Впрочем, у них есть игра в запасе, а впереди аж восемь туров – паниковать нет смысла, а вот задуматься над распределением приоритетов стоит. Отдача всех сил в Кубке может обойтись Агробизнесу в ещё несколько осечек, после которых топ-3 окажется недостижимой.

И, всё же, трудно поверить, что "аграрии" откажутся от битвы с Динамо. На один матч любая команда может собраться, выбив гранда – эту "изюминку" плей-офф Агробизнес уже знает лучше всех. Тем более, что сегодня подопечные Александра Чижевского имеют преимущество в психологии – поражение от киевлян все поймут, но каждые десять минут без пропущенного гола будут приносить футболистам всё больше надежды и уверенности (а вот "бело-синие" должны нервничать). Кроме того, не стоит записывать коллектив в безнадёжные аутсайдеры. В рамках УПЛ крепкая команда из Волочиска выглядела бы не хуже Миная или Львова, которым не так давно удалось прибить лидеров.

Все эти тезисы Мирча Луческу должен донести до головы динамовцев. Эта задача является ключевой, ведь настроиться на кубковый бой с Агробизнесом после победы над Шахтером и фактического выигрыша чемпионства очень трудно – а именно из-за отсутствия должной мотивации "горняки" сгорели "аграриям". Кроме того, "бело-синим" предстоит провести ротацию состава, ведь основа накопила не только психологическую, но и физическую усталость. Это, опять же, оставляет шансы для андердога полуфинала.

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Впрочем, в текущем сезоне динамовцы выглядят слишком убедительно, чтобы вот так взять и проиграть Агробизнесу. Чемпионат они прошли чрезвычайно убедительно, без провисаний и громких провалов – отобрать очки у киевлян смогли только соперники из топ-5, а в 2021 году подопечные Мирчи Луческу вообще не знают поражений (восемь побед, одна ничья). Да, не все матчи выглядели идеально, но динамовцы постоянно добавляли и добывали результат. Отрыв в десять очков от "горняков" говорит сам за себя.

В Кубке же у "бело-синих" гигантский опыт. Динамо является действующим обладателем трофея, а год назад в полуфинале Киев легко переиграл Минай – хотя тогда тоже все надеялись на психологическое преимущество ужгородцев, говорили об их готовности к УПЛ и указывали на различные проблемы фаворита. С нервами у динамовцев также всё в порядке – в финале прошлогоднего Кубка и в четвертьфинале с Колосом весной они выиграли серию пенальти. В конце концов, даже в тактическом плане коллектив Мирчи Луческу сложнее, чем Шахтер – "аграрии" били "горняков" через их высокую линию привозной обороны, однако Динамо играет глубже, прагматичнее и имеет лучшую защиту в элите.

Словом, фактический чемпион готов положить золотые медали УПЛ в Кубок Украины, однако пока это только слова. На поле всё будет гораздо сложнее.

Кадровая ситуация

Травмированные: Петров – Вербич, Бурда, Костевич, Нещерет, Белуце

Дисквалифицированы: Мозиль, Думанюк, Черненко, Дидык, Шаповал (Агробизнес)

Ориентировочные составы на матч Агробизнес – Динамо

Агробизнес: Артым – И. Когут, Курило, Ефимович, Бойчук – Глывый, Косовский, Ярмоленко, Слотюк, Н. Когут – Семенец

Динамо: Бойко – Тымчик, Сирота, Забарный, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Жерсон Родригес – Беседин

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Очевидно, что Агробизнес – аутсайдер противостояния, однако то же самое говорили перед матчем с Шахтером. Тогда команда из Волочиска доказала, что прогнозы и коэффициенты на один кубковый поединок ничего не стоят. Впрочем, это была сенсация, а вот дважды пройти грандов на одной только вере в магию плей-офф крайне трудно.

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Агробизнес может предложить Динамо только бешеную поддержку фанатов в Тернополе, отчаянную оборону и редкие контратаки, однако киевлян этим не удивишь. Подопечные Александра Чижевского даже в Первой лиге не могут победить в течение месяца, а сегодня в заявке команды из Волочиска всего 16 футболистов! Коллектив Мирчи Луческу, в свою очередь, ни разу не отдал очки соперникам из нижней половины таблицы УПЛ.

Динамо сильнее в кадровом, тактическом и физическом плане. Возможно, у столичных гостей будут какие-то проблемы с мотивацией (в текущем сезоне они неоднократно начинали без надлежащего настроя), однако в случае появления проблем, "бело-синие" способны быстро добавить во всех аспектах – подобное мы уже видели неоднократно. Именно поэтому сегодня стоит ставить на проход гостей. Конечно, в Кубке возможны любые ситуации, однако динамовцы слишком мощные и неудобные для обескровленного и проблемного Агробизнеса.

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