"Наша суботня перемога над Шахтарем була для вболівальників, для керівництва клубу і всієї команди. Обіграти принципового суперника було дуже важливо, і це принесло вдвічі більше позитивних емоцій.

Агробізнес – Динамо: суперник киян втратить п'ять основних гравців на битву за фінал Кубка України

Зараз трохи видихнули, оскільки матч з Шахтарем був емоційно і фізично енерговитратним. Але у нас залишилися незавершеними дві справи, потрібно їх довести до кінця, а потім вже відпочивати.

Думаю, недооцінки суперника у матчі з Агробізнесом не буде. Усі професіонали, та й з Луческу неможливо розслабитися – він і сьогодні нам говорив, що навіть думки не повинно бути про це.

Мірча людина з величезним досвідом, він багато пройшов у футболі, поставив нам гру. З тих тренерів, з якими я працював, він один з найсильніших. В першу чергу, він прищепив нам впевненість у собі, в своїх силах. У нас молода команда, з тим же Шахтарем грало всього два іноземці, а решта – свої вихованці. І ми повірили в те, що багато чого можемо", – цитує Попова офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, вже завтра, 21 квітня, Динамо побореться з Агробізнесом за вихід у фінал Кубка України. Початок зустрічі о 16:00. До слова, у чвертьфіналі кияни в серії пенальті вибили Колос, а а підопічні Олександра Чижевського сенсаційно здолали Шахтар в екстра-таймі.

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