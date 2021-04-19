Поєдинки Агробізнес – Динамо та Олександрія – Зоря відбудуться у середу, 21 квітня. На обох матчах будуть використовувати систему VAR, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Також Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на дві півфінальні зустрічі:

16:00 – Агробізнес – Динамо, арбітр – Максим Козиряцький, арбітр VAR – Микола Балакін;

18:30 – Олександрія – Зоря, арбітр – Ігор Пасхал, арбітр VAR – Денис Шурман.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Динамо в серії пенальті вибило Колос, а Агробізнес сенсаційно здолав Шахтар в екстра-таймі. Зоря, своєю чергою, перемогла Верес, а Олександрія – СК Дніпро-1.

До слова, фінал Кубка України сезону 2020/21 запланований на 12 травня та має відбутись на Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича.

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