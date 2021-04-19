Поединки Агробизнес – Динамо и Александрия – Заря состоятся в среду, 21 апреля. На обоих матчах будут использовать систему VAR, сообщает официальный сайт УАФ.

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Также Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальные лица на две полуфинальные встречи:

16:00 – Агробизнес – Динамо, арбитр – Максим Козыряцкий, арбитр VAR – Николай Балакин;

18:30 – Александрия – Заря, арбитр – Игорь Пасхал, арбитр VAR – Денис Шурман.

Напомним, в четвертьфинале Динамо в серии пенальти выбило Колос, а Агробизнес сенсационно одолел Шахтер в экстра-тайме. Заря, в свою очередь, победила Верес, а Александрия – СК Днепр-1.

К слову, финал Кубка Украины сезона 2020/21 запланирован на 12 мая и должен состояться на Тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича.

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