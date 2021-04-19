Продаж квитків на півфінальну зустріч між Агробізнесом і Динамо, яка запланована на 21 квітня, стартував 19 числа о 9:00.

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Цікаво, що вже за 25 хвилин на сайті esport.in.ua, де здійснюється реалізація перепусток на одну із трибун за воротами, вільних квитків не було. Про це інформує Sport.ua. Сама зустріч має відбутись у Тернополі на міському стадіоні імені Романа Шухевича.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Динамо в серії пенальті вибило Колос, а Агробізнес сенсаційно здолав Шахтар в екстра-таймі. Іншу пару півфіналістів сформували Зоря та Олександрія.

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