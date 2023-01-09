"Я дав інтерв'ю RMC, яке не мав давати, тому що воно було спрямоване на порівняння, ставлячи Дідьє Дешама в один ряд із Зінедіном Зіданом – двома пам'ятниками французького футболу.

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Я хотів би попросити вибачення за ці висловлювання, які не відображають моїх думок і мого ставлення до гравця, яким Зідан був, і тренера, яким він став. Визнаю, що зробив кілька незграбних зауважень, які викликали непорозуміння. Зінедін Зідан знає, з якою величезною повагою я ставлюся до нього, як і всі французи", – цитує Ле Гре RMC з посиланням на AFP.

Нагадаємо, 81-річний фахівець принизливо висловився про тренерські перспективи Зінедіна Зідана у збірній Франції. Легенду Реала вважали головним кандидатом, щоб замінити Дідьє Дешама, але чинний наставник "Ле Бльо" вирішив продовжити контракт.