Португальська зірка не припиняє пошуків нового клубу з надією зіграти в Лізі чемпіонів у наступному сезоні.

Жорже Мендеш зараз перебуває у Марселі, повідомляє журналіст Флоран Торшу. У мережі відразу припустили, що агент Роналду домовляється про трансфер у місцевий клуб. Масла у вогонь додав той факт, що Марсель на офіційному сайті звільнив 7 номер.

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Французький клуб гратиме в Лізі чемпіонів, тому виглядає цікавим варіантом для Кріштіану, який хоче втекти з МЮ. До того ж португалець хотів би додати в колекцію трофеїв ще один топ-чемпіонат. І міг би знову зійтися в очному протистоянні з Мессі в рамках дербі Марсель – ПСЖ.

Контракт Роналду з МЮ розрахований ще на рік. Після трьох турів АПЛ підопічні Тен Хага посідають 14 місце, здолавши Ліверпуль після поразок від Брайтона та Брентфорда. Переможний матч проти Ліверпуля Кріштіану відсидів у запасі до 86 хвилини.