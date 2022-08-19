Голова ради директорів Борусії Д Ханс-Йоахім Вацке відповів на питання про шанси клубу підписати Кріштіану Роналду.

Керівництво "джмелів" не настільки зачароване ідеєю запросити 37-річну зірку, щоб розпочинати серйозні перемовини.

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"Мені подобається цей гравець. Безумовно, дуже захоплюючою виглядає ідея побачити гру Роналду на Сігнал Ідуна Парк. Втім, жодних контактів між сторонами немає. Вам слід перестати обговорювати цю тему", – наводить слова Вацке Sport1.

Нагадаємо, Роналду відчайдушно хоче покинути МЮ заради учасника Ліги чемпіонів, але наразі жоден з грандів не готовий запрошувати ветерана з велетенською зарплатнею.

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