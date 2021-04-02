Агент Жоржінью пролив світло на майбутнє італійця в Челсі
Представник півзахисника лондонців Жоау Сантос прокоментував чутки про можливе повернення футболіста в Наполі.
"У нього дворічний контракт з Челсі. Він думає про виступ на чемпіонаті Європи, а потім – на чемпіонаті світу в Катарі.
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Він залишиться в Челсі, 100 відсотків. Продовження контракту? Ми обговоримо це у найближчі місяці", – наводить слова агента Tuttomercatoweb.
Нагадаємо, Жоржінью став футболістом Челсі влітку 2018 року, перейшовши з Наполі за 57 млн євро. Його контракт з "синіми" розрахований до 30 червня 2023 року. У поточному сезоні він зіграв у футболці Челсі 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 1 результативну передачу.
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