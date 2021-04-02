"У него двухлетний контракт с Челси. Он думает о выступлении на чемпионате Европы, а затем – на чемпионате мира в Катаре.

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Он останется в Челси, 100 процентов. Продление контракта? Мы обсудим это в ближайшие месяцы", – приводит слова агента Tuttomercatoweb.

Напомним, Жоржинью стал футболистом Челси летом 2018 года, перейдя из Наполи за 57 млн ​​евро. Его контракт с "синими" рассчитан до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне он сыграл в футболке Челси 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

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