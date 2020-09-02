"Жерсон вміє розважатися, коли хоче, і працювати, коли потрібно. Але очевидно, що він відноситься до тієї категорії гравців, які не залишають байдужими. Або нам це подобається, або нам це не подобається. Щоб домогтися успіху, все, що йому потрібно – це тренер, який вміє спілкуватися.

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Те, що було написано в турецькій пресі про його бійку з Анте Кулушічем, не є всією правдою. Це було упереджено і необ'єктивно. На той час, коли стався цей конфлікт, клуб прекрасно знав, що вони залишаться у вищому дивізіоні. Тому вони сприйняли цей конфлікт як привід для того, щоб не виплатити всю суму, яку вони були винні гравцю і Динамо. Кияни вимагають належну їм суму. Анкарагюджю зараз багато кому винен.

Бійка була. Таке трапляється, але в кар'єрі Жерсона це було вперше. Причому першим почав Кулушіч. Родрігес – не скандаліст, а, скоріше, прихильник миру і любові, який хоче жити з усіма. Одноклубник спробував вдарити його, а Жерсон у відповідь штовхнув його ногою. Насильство – ніколи не рішення, але коли на тебе нападають... Не треба засуджувати за самооборону.

Жерсон почувався погано, тому що Кулушіч – одружений чоловік з дітьми. Тому наступного дня він відправив йому повідомлення з вибаченнями перед ним і його сім'єю. Але клуб використовував цю ситуацію, щоб вигнати його, хоча згодом між гравцями не було ніяких проблем", – поділився Нума у коментарі Le Quotidien.

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