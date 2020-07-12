Жерсон Родрігес побив капітана і втратить контракт з Анкарагюджю – з'явилися фото постраждалого

Форвард Анкарагюджю Жерсон Родрігес, права на якого належать Динамо, покине турецький клуб.

Люксембурзький форвард влаштував бійку з капітаном Анкарагюджю Анте Кулушічем, через що в останній момент втратив місце у заявці на матч 32-го туру чемпіонату Туреччини проти Галатасарая (1:0).

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Однак на цьому санкції для Жерсона не вичерпані. За інформацією fanatik.com.tr, Анкарагюджю вирішив розірвати контракт з Рдрігесом в односторонньому порядку, не чекаючи завершення орендної угоди.

Нагадаємо, 25-річний форвард виступав за Анкарагюджю на правах оренди з київського Динамо. Жерсон встиг провести 11 матчів у чемпіонаті Туреччини, в яких забив 6 голів та віддав 2 асисти.

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