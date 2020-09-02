"Жерсон умеет развлекаться, когда хочет, и работать, когда нужно. Но очевидно, что он относится к той категории игроков, которые не оставляют равнодушными. Либо нам это нравится, либо нам это не нравится. Чтобы добиться успеха, все, что ему нужно – это тренер, который умеет общаться.

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То, что было написано в турецкой прессе о его драке с Анте Кулушичем, не является всей правдой. Это было предвзято и необъективно. К тому времени, когда произошел этот конфликт, клуб прекрасно знал, что они останутся в высшем дивизионе. Поэтому они восприняли этот конфликт как повод для того, чтобы не выплатить всю сумму, которую они были должны игроку и Динамо. Киевляне требуют причитающуюся им сумму. Анкарагюджю сейчас много кому должен.

Драка была. Такое случается, но в карьере Жерсона это было впервые. Причем первым начал Кулушич. Родригес – не скандалист, а, скорее, сторонник мира и любви, который хочет жить со всеми. Одноклубник попытался ударить его, а Жерсон в ответ толкнул его ногой. Насилие – никогда не решение, но когда на тебя нападают... Не надо осуждать за самооборону.

Жерсон почувствовал себя плохо, потому что Кулушич – женатый мужчина с детьми. Поэтому на следующий день он отправил ему сообщение с извинениями перед ним и его семьей. Но клуб использовал эту ситуацию, чтобы выгнать его, хотя впоследствии между игроками не было никаких проблем", – поделился Нума в комментарии Le Quotidien.

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