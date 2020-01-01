Агент Тете висловив захоплення Україною – гравець поки не думає про зміну команди

Агент бразильського легіонера донецького Шахтаря Тете, Пабло Буено, прокоментував чутки щодо інтересу в послугах футболіста з боку інших команд.

"Є багато можливостей. Але Тете не поспішає. Потрібно дочекатися хорошої нагоди. До того ж Тете лише 9 місяців поза Бразилією, тільки з березня він грає в Україні.

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Шахтар – дуже хороша, гостинна команда, яка любить бразильців. Тете почувається в ній добре. А Україна – чудова, українська культура дуже крута", – цитує Пабло Буено Correio do Povo.

До слова, Тете встиг зіграти за донеччан 22 матчі в УПЛ, у яких забив 5 голів. Також в його активі 3 поєдинки та 1 гол у Лізі чемпіонів. Клаусула Тете складає 150 млн євро, а контракт бразильця з "гірниками" чинний до кінця 2023 року.

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