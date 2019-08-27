"Відпустіть мене!" – Тайсон мріє про перехід у Рому, фани його атакують, а бос Фонсеки не хоче приймати вимоги Шахтаря

Лідер Шахтаря Тайсон все ще може перейти в топ-чемпіонат до кінця літа. Ромі потрібен оперативний трансфер такого гравця.

Паулу Фонсека погано стартував у Серії А, розписавши вдома феєричну нічию з Дженоа. У другому турі в португальського фахівця серйозне випробування – дербі з Лаціо, який розпочав з розгрому Сампдорії. Деякі гравці ще не готові виконувати вимоги Фонсеки, а деякі не підходять для системи екс-тренера Шахтаря. Тому поширюються чутки про трансфери під дедлайн.

Серйозна травма Дієго Перотті (півтора-два місяці відсутності) спонукає Рому вийти на ринок за вінгером, адже в розпорядженні Фонсеки залишилися тільки Дзенгіз Ундер і Джастін Клюйверт.

Вчора сайт авторитетного журналіста Джанлуки Ді Марціо повідомив, що римлянам запропонували Тайсона (звідси й коментар агента футболіста). Перемовини за наведенням Фонсеки розпочалися, але ціна питання занадто висока. За інформацією італійської преси, Шахтар запросив у Роми 25 мільйонів євро.

З такою сумою трансфер навряд чи відбудеться. Спортивний директор "вовків" не планує витрачати такі гроші на 31-річного футболіста, та й взагалі не горить бажанням підписувати вікового футболіста. Джанлука Петракі готовий виділити на придбання Тайсона не більше 15 мільйонів євро.

Капітан Шахтаря ідеально знає вимоги Паулу Фонсеки та готовий давати результат з першого дня, тому португалець, можливо, зможе трішки вплинути на Петракі. Однак виплата всіх 25 млн практично не реальна. До того ж бразильцю доведеться виписати солідну зарплату – приблизно 3 млн євро за сезон + бонуси, а це не відповідає баченню спортдира щодо розподілу бюджету.

Якщо не вдасться домовитися з Шахтарем, Петракі перемкне увагу на вінгера Сассуоло Жеремі Бога.

При цьому сам Тайсон, схоже, мріє про Рому. Вчора на фоні чуток бразилець зробив пост у Instagram з проханням: "Відпустіть мене! Дякую Богу за все". Логічно припустити, що це звертання до Шахтаря, аби той знизив ціну. Під цим же постом Ісмаїлі висловив бажання, щоб його партнер залишився в Україні.

Згодом Тайсон запостив ще один натяк: "Думаю про любов і унікальну можливість! Коли буде воля Божа, все здійсниться". Водночас вболівальники Роми атакували сторінку Тайсона спамом фрази "Come to Roma" та іншими закликами перебратися до римського клубу.

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