Шахтар відмовився продавати Тайсона в Рому – вінгер емоційно відреагував на зірваний трансфер

Вінгер Шахтаря Тайсон не перейде у Рому цього літа. Бразилець відреагував на зірваний трансфер.

Шахтар відмовив Ромі у трансфері капітана команди Тайсона. Як повідомлялось раніше, італійський клуб пропонував 8 млн євро і двох гравців: Вільяма Біанду і Робіна Ольсена.

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Тайсон, ймовірно, відреагував на зірваний трансфер на власній сторінці в Instagram. Вінгер "гірників" написав: "Боже мій, пробач цих поганих людей".

Нагадаємо, Тайсон виступає за Шахтар з 2013 року, за цей час бразилець став капітаном команди, зіграв 242 матчі в усіх турнірах, забив 44 голи і віддав 71 результативну передачу.

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