toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЗОРЯ - ЕСПАНЬЙОЛ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ ТРАНСФЕРИ НЕЙМАР

Шахтар відмовився продавати Тайсона в Рому – вінгер емоційно відреагував на зірваний трансфер

17:47 75 Читать на русском
Шахтар відмовився продавати Тайсона в Рому – вінгер емоційно відреагував на зірваний трансфер
Тайсон / Шахтар

Вінгер Шахтаря Тайсон не перейде у Рому цього літа. Бразилець відреагував на зірваний трансфер.

Шахтар відмовив Ромі у трансфері капітана команди Тайсона. Як повідомлялось раніше, італійський клуб пропонував 8 млн євро і двох гравців: Вільяма Біанду і Робіна Ольсена.

Яремчук та Бурда цікавлять Рому – лише один з українців зможе переїхати в Італію

Тайсон, ймовірно, відреагував на зірваний трансфер на власній сторінці в Instagram. Вінгер "гірників" написав: "Боже мій, пробач цих поганих людей".

Нагадаємо, Тайсон виступає за Шахтар з 2013 року, за цей час бразилець став капітаном команди, зіграв 242 матчі в усіх турнірах, забив 44 голи і віддав 71 результативну передачу.

"Відпустіть мене!" – Тайсон мріє про перехід у Рому, фани його атакують, а бос Фонсеки не хоче приймати вимоги Шахтаря

blog_ava
Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники групового етапу сезону 2019/20
00:05
4153
Теги
Трансфери Шахтаря Трансфери чемпіонату України Тайсон Тайсон Шахтар Шахтар Рома Рома Трансфери
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
6
хв
Зоря
20:00
Еспаньйол
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук