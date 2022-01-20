Ронен Кацав, представник вінгера Шахтаря та збірної Ізраїля Манора Соломона, розповів про майбутнє свого клієнта.

"Той факт, що Манор не підписав новий контракт із Шахтарем, говорить усе про його майбутнє.

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Наш пріоритет – англійська чи іспанська ліги. Манору лише 22 роки, попереду у нього довгий шлях", – цитує агента Sport5.

Нагадаємо, контракт Соломона з донецьким клубом розрахований до кінця 2023 року. Генеральний директор Сергій Палкін заявляв, що Шахтар працює над новою угодою.

Цього сезону ізраїльський вінгер, який конкурує з Михайлом Мудриком, провів 26 поєдинків (56 хвилин в середньому), забив чотири м'ячі та віддав дві результативні передачі.

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