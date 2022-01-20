Ронен Кацав, представитель вингера Шахтера и сборной Израиля Манора Соломона, рассказал о будущем своего клиента.

"Тот факт, что Манор не подписал новый контракт с Шахтером, говорит все о его будущем.

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Наш приоритет – английская или испанская лига. Манору всего 22 года, впереди у него длинный путь", – цитирует агента Sport5 .

Напомним, контракт Соломона с донецким клубом рассчитан до конца 2023 года. Генеральный директор Сергей Палкин заявлял, что Шахтер работает над новым соглашением.

В этом сезоне израильский вингер, конкурирующий с Михаилом Мудриком, провел 26 поединков (56 минут в среднем), забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

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