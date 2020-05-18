Агент Салаха відреагував на заяву про інтерес Реала

Рамі Аббас Ісса, який співпрацює з Мохамедом Салахом, запевнив, що його клієнт не обговорював потенційний трансфер в Реал.

Нагадаємо, днями колишній тренер збірної Єгипту заявив, що Салах отримував пропозицію від Реала в березні 2018 року, про яку розповів під час перебування в національній команді. Після роздумів лідер Ліверпуля вирішив залишитися в Англії.

Салах відмовився переходити в Реал

Втім, агент гравця заперечив, що єгиптянин ділився будь-якими подробицями щодо пропозиції Реала. "Мохамед ніколи не обговорював будь-які кар'єрні плани з колишніми тренерами", – написав Рамі Аббас у Twitter.

Нагадаємо, Салах перебрався в Ліверпуль у 2017 році з Роми за 42 млн євро. Виграв Лігу чемпіонів 2018/19 та близький до перемоги в АПЛ, якщо чемпіонат Англії буде поновлений.

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