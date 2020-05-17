Салах відмовився переходити в Реал

Хані Рамзі, який працював у тренерському штабі Ектора Купера у збірній Єгипту, зізнався, що лідер Ліверпуля відхилив пропозицію мадридців.

Як з'ясувалося, 27-річний Салах міг перебратися на Сантьяго Бернабеу в 2018-му, але вирішив залишитися в Англії.

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"У березні 2018 року в нас проходило навчання у Швейцарії. Тоді Салах сказав мені та Ектору Куперу, що отримав серйозну пропозицію від Реала. Як бачимо, це було за кілька місяців до того фіналу Ліги чемпіонів, у якому Реал обіграв Ліверпуль (3:1 у 2018-му на НСК Олімпійський – прим.).

Ми обговорювали це, але в підсумку Мохамед вирішив залишитися, позаяк йому комфортно в Ліверпулі", – цитує тренера AS з посиланням на OnTime Sports.

Нагадаємо, Салах перебрався в Ліверпуль у 2017 році з Роми за 42 млн євро. Виграв Лігу чемпіонів 2018/19 та близький до перемоги в АПЛ, якщо чемпіонат Англії буде поновлений.

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