Олексій Альохін, агент вінгера Шахтаря Михайла Мудрика, розповів про можливість відходу свого клієнта з донецького клубу.

"Мудрик є гравцем Шахтаря і рішення щодо його трансферу ухвалюватиме керівництво донецького клубу. Зараз Михайло готується їхати із Шахтарем на збір. Довіряйте лише офіційній інформації", – поділився Альохін в коментарі Sportarena.

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Нагадаємо, що Шахтар непоступливий у переговорах щодо Мудрика. "Гірники" хочуть виторгувати 100 мільйонів і блокують перехід Михайла в Арсенал. Молодий вінгер, втім, заявив про бажання змінити чемпіонат і мріє про переїзд на Емірейтс. Також у боротьбу за Михайла включився Челсі.

Зауважимо, що в поточному сезоні Мудрик зіграв у складі Шахтаря у 18 матчах, забивши 10 м’ячів та віддавши вісім результативних передач.

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