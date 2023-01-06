Алексей Алёхин, агент вингера Шахтера Михаила Мудрика, рассказал о возможности ухода своего клиента из донецкого клуба.

"Мудрик является игроком Шахтера и решение по его трансферу будет принимать руководство донецкого клуба. Сейчас Михаил готовится ехать с Шахтером на сбор. Доверяйте только официальной информации", – поделился Алехин в комментарии Sportarena.

Трансфер Мудрика: Арсенал сохраняет спокойствие несмотря на 2 неудачи, Челси не хватает средств

Напомним, что Шахтер неуступчив в переговорах по Мудрику. "Горняки" хотят выторговать 100 миллионов и блокируют переход Михаила в Арсенал. Молодой вингер, впрочем, заявил о желании сменить чемпионат и мечтает о переезде на Эмирейтс. Также в борьбу за Михаила включился Челси.

Отметим, что в текущем сезоне Мудрик сыграл в составе Шахтера в 18 матчах, забив 10 мячей и отдав восемь результативных передач.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?