"Вітаю Мессі, він чудовий гравець та легенда футболу. Але "Золотий м'яч-2021" не належить йому, не цього разу. "Золотий м'яч" належить Роберту Лєвандовскі.

Мессі – володар "Золотого м'яча-2021"

Роберта не пограбували, але саме він заслужив нагороду. Не дивно, що сотні мільйонів фанатів важко повірили результатам цієї престижної премії. Понеділок мав закінчитися тим, що Лєвандовскі отримує свій перший "Золотий м'яч", – наводить слова Захаві твіттер-акаунт Bayern & Germany.

Нагадаємо, Мессі випередив у голосуванні форварда Баварії Роберта Лєвандовскі, лідера Реала Каріма Бензема та хавбека Челсі Жоржінью. Цьогорічний "Золотий м'яч" став сьомим для Мессі. Раніше він здобував титул найкращого у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 та 2019 роках.

"Золотий м'яч" 2021: Мессі на 7 вершині, історичний крах Роналду, призи для Лєвандовскі, Барселони і Челсі