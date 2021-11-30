"Поздравляю Месси, он отличный игрок и легенда футбола. Но "Золотой мяч-2021" не принадлежит ему, не в этот раз. "Золотой мяч" принадлежит Роберту Левандовски.

Месси – обладатель "Золотого мяча-2021"

Роберта не ограбили, но именно он заслужил награду. Неудивительно, что сотни миллионов фанатов с трудом поверили результатам этой престижной премии. Понедельник должен был закончиться тем, что Левандовски получает свой первый "Золотой мяч", – приводит слова Захави твиттер-аккаунт Bayern & Germany.

Напомним, Месси опередил в голосовании форварда Баварии Роберта Левандовски, лидера Реала Карима Бензема и хавбека Челси Жоржинью. Нынешний "Золотой мяч" стал седьмым для Месси. Ранее он получил титул лучшего игрока в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

"Золотой мяч 2021": Месси на 7 вершине, историческое падение Роналду, призы для Левандовски, Барселоны и Челси