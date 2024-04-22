"Луческу завітав на матч Динамо – Полісся через можливу роботу в житомирському клубі чи через борг "біло-синіх"? Такого абсолютно немає. І те, і інше є неправдою. Просто він приїхав у гості. Ми ще й у травні повернемось разом в Україну, відвідавши кілька матчів.

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Не змерзли в дощову київську погоду? Та ні. Річ у тім, що ми приїхали лише за півтори години до матчу. До того ж у Румунії погода така ж сама", – поділився Запорожану в коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, Луческу переглядав поєдинок Динамо – Полісся у компанії Сергія Реброва та Олега Лужного. "Біло-сині" здобули легку перемогу з рахунком 3:0.

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