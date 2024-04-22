Агент Луческу опроверг две версии визита румына на матч Динамо, назвав истинную причину
Аркадий Запорожану, агент экс-тренера Шахтера и Динамо Мирчи Луческу, прокомментировал визит 78-летнего специалиста на поединок киевлян с Полесьем.
"Луческу посетил матч Динамо – Полесье из-за возможной работы в житомирском клубе или из-за долга "бело-синих"? Такого абсолютно нет. И то, и другое является неправдой. Просто он приехал в гости. Мы еще и в мае вернемся вместе в Украину, посетив несколько матчей.
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Не замерзли в дождливую киевскую погоду? Да нет. Дело в том, что мы приехали всего за полтора часа до матча. К тому же в Румынии погода такая же", – поделился Запорожану в комментарии Sport.ua.
Напомним, Луческу просматривал поединок Динамо – Полесье в компании Сергея Реброва и Олега Лужного. "Бело-синие" одержали легкую победу со счетом 3:0.
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