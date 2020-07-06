Агент Хакімі звинуватив Зідана у трансфері гравця в Інтер

Алехандро Камано, агент захисника Інтера Ашрафа Хакімі, розкритикував наставника Реала Зінедіна Зідана через ставлення до марокканця.

"Зідан є причиною переходу Хакімі в Інтер. Він повинен пояснити, чому ніколи не дзвонив гравцю. Я не думаю, що повернення в Реал було б доречним, враховуючи присутність Карвахаля, але я впевнений, що це крок вперед. Майбутнє Хакімі буде світлим.

Хакімі офіційно став гравцем Інтера

Конте завжди був на зв'язку з Хакімі, говорив з ним про проект в клубі, тому ми вирішили перейти в Інтер. Я думаю, коли тренер такого рівня, як у Конте, зв'язується з тобою і сповнений рішучості прийняти тебе до свого складу, це доводить, що ви є важливим гравцем і частиною його плану", – наводить слова Камано Football Italia з посиланням на Al Mountakhab.

Нагадаємо, після дворічної оренди в Борусії Д Хакімі підписав повноцінний контракт із міланським Інтером. Трансфер обійшовся "нерадзуррі" у 40 млн євро, ще 5 будуть виплачені в якості бонусів.

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