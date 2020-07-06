Агент Хакими обвинил Зидана в трансфере игрока в Интер

Алехандро Каман, агент защитника Интера Ашрафа Хакими, раскритиковал наставника Реала Зинедина Зидана за отношение к марокканцу.

"Зидан является причиной перехода Хакими в Интер. Он должен объяснить, почему никогда не звонил игроку. Я не думаю, что возвращение в Реал было бы уместным, учитывая присутствие Карвахаля, но я уверен, что это шаг вперед. Будущее Хакими будет светлым.

Хакими официально стал игроком Интера

Конте всегда был на связи с Хакими, говорил с ним о проекте в клубе, поэтому мы решили перейти в Интер. Я думаю, когда тренер такого уровня, каку Конте, связывается с тобой и полон решимости принять вас в свой состав, это доказывает, что вы являетесь важным игроком и частью его плана", – приводит слова Камано Football Italia со ссылкой на Al Mountakhab.

Напомним, после двухлетней аренды в Боруссии Д Хакими подписал полноценный контракт с миланским Интером. Трансфер обошелся "нерадзурри" в 40 млн евро, еще 5 будут выплачены в качестве бонусов.

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