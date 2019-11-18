Агент Гвардіоли відповів на чутки щодо можливого відходу іспанця з Манчестер Сіті

Жозеп Марія Оробітг, який представляє інтереси головного тренера Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли, розповів про подальші плани свого зіркового клієнта.

Агент вважає, що наставник "містян" не схильний змінювати місце роботи найближчим часом.

Новий президент Баварії відповів на чутки про повернення Гвардіоли у мюнхенський клуб

"У футболі не буває нічого чітко визначеного. Я розмовляв з Пепом минулої середи, і все залишається так само. Він добре почувається в Манчестер Сіті – як у клубі, так і в місті. У нього контракт до 30 червня 2021 року", – розповів Оробітг у коментарі Spox.

Нагадаємо, що раніше преса активно сватала Гвардіолу у Баварію, з якою він працював з 2013 по 2016 рік.

Баварія і новий тренер: сенсація, тінь Динамо, фаворит фанатів – 5 людей на 1 клуб, що 33 дні тому принизив фіналіста ЛЧ